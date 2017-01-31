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Bursa'daki hakaret ve tehdit davası

31 Ocak 2017 Salı, 13:05

BURSA (AA) - Bursa'da, trende tartıştığı kişiye hakaret ettiği, kendisine müdahale eden kadına da tehditle karşılık verdiği iddia edilen sanık hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre, sanık Mehmet Akkurt hakkında Bursaray'a ait hafif raylı sistem treninin vagonunda Deniz K. ve Enes T'ye "hakaret" ve tehdit" suçundan, 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

Polis ekipleri tarafından tren istasyonlarındaki olay gününe ait güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesiyle kimliği tespit edilen Akkurt, iddianamede yer alan savcılıktaki ifadesinde, Deniz K. ile tartıştığını ancak küfretmediğini savundu.

Deniz K'nın o gün kendisine çıkışmasına anlam veremediğini ifade eden Akkurt, olayı şöyle anlattı:

"Yolculuk sırasında yanımda bulunan genç cep telefonuyla rahatsız edici bir şekilde müzik dinliyordu. Kendisinden müziğin sesini kısmasını istedim. O da söylediğimi yaptı. Daha sonra tekrar açınca bu kez 'Sesini kessene ulan.' diyerek çıkıştım. Bu sırada yolculuk yapan bir kadın bana, 'Sen ulan diyemezsin. Böyle bir hakkın yok.' dedi. Ben de kendisine, 'İstanbul'daki şortlu bayan olayını hatırlıyorsunuz. Olaya çok tepkisiz kaldınız. Oysa ki ben sizin ve toplumun hakkını savunmaya çalışıyorum.' dedim. Bu bayanın bana bu şekilde tepki vermesine çok sinirlendim. Üstelik bana, 'Magandasın' dedi. Kimseye hakaret etmedim."

İddianameye, Akkurt'un tartıştığı Deniz K'nın, emniyette şüpheliyi 4 kişinin arasından teşhis ettiği fotoğraf da delil olarak konuldu.

Akkurt'un yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

- Olay

Geçen yıl 20 Eylül'de, Bursaray'a ait hafif raylı sistemle yolculuk yapan Mehmet Akkurt'un, yüksek sesle müzik dinleyen Enes T. ile tartıştığı ve hakaret ettiği, olaya müdahale eden Deniz K'ya da "İstanbul'daki şortlu kadına yapılanı biliyorsunuz" şeklinde tehdit ettiği ileri sürülmüştü.

Deniz K'nın savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine, tren istasyonunun güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli Akkurt'u olaydan 6 gün sonra evinde gözaltına almış, Akkurt çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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