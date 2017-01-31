Kırıkkale'de FETÖ/PDY davası

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, aralarında eski Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ekrem Gök ve iş adamı Hasan Basri Tonga'nın da yer aldığı, 27'si tutuklu, 12'si firari 64 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Hamza Erol, Yozgat Çekerek Adliyesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. 51 sanık ve avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Kimlik kontrollerinin ardından duruşmada, "FETÖ/PDY'ye üye olmak ve örgüt yöneticiliği" suçlamasıyla yargılanan sanıkların ifadeleri alındı.

Tutuklu sanıklardan Ömer A, savunmasında, FETÖ'ye üye olmadığını ve 15 Temmuz darbe girişiminden önce tutuklandığını belirtti. Ömer A, 16 Temmuz sabahı darbe girişimini cezaevinde radyodan öğrendiğini iddia etti.

Firari sanık Ali K'nin tutuksuz yargılanan oğlu Dursun K. de telefonuna, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un babası tarafından indirildiğini öne sürdü. Dursun K, babası Ali K'nin Gürcistan'da olduğunu ve orada inşaat işleriyle uğraştığını kaydetti.

Ara verilen duruşmaya, diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.