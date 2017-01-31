31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Naksan Holding Genel Koordinatörü Birlik:

31 Ocak 2017 Salı, 13:13

GAZİANTEP (AA) - Tasarruf Mevduatı Kredi Fonu'na (TMSF) devredilen Naksan Holding’de, işlerin rayına oturmaya başladığı bildirildi.

Naksan Holding'ten yapılan yazılı açıklamada, 4 bin çalışanıyla gücüne güç katmaya devam eden holdingin, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'yi ve Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naksan Holding Genel Koordinatörü avukat Mahmut Birlik, şirketlerin durumu hakkında bilgi vererek son günlerde holdingle ilgili basında yer alan haberlerin, gerçeklerden uzak şekilde kaleme alındığını, bu haberlerin kötü niyetten değil, eksik bilgiden kaynaklandığı kanaatinde olduklarını vurguladı.

Bu tür haberlerin, holdingin özellikle müşteriler nezdinde zorlukla yeniden tesis edilen itibarını olumsuz yönde etkileme ihtimali olduğuna dikkati çeken Birlik, Naksan Holding'in 4 farklı sektörde 10 şirketiyle faaliyetlerine devam ettiğini, her kurumun kendi sektöründe lider pozisyonda olduğunu belirtti.

Birlik, direkt olarak yaklaşık 4 bin kişiye istihdam oluşturan grubun dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam sağladığına dikkati çekerek, holdingin toplam cirosunun yüzde 80'inin plastik sektöründen elde edildiğini, sektör verileri incelendiğinde de Avrupa’nın en büyük ve en teknolojik entegre plastik tesisinden birine sahip bir kurum olduklarını aktardı.

Bu bağlamda önceliklerinin kamuya mal olmuş ve milli servet olarak gördükleri bu değerleri korumak ve daha da geliştirmek olduğuna işaret eden Birlik, şunları kaydetti:

"Ekip ve ekipmanımızla üretime odaklandık. Bunun için geldiğimiz günden beri her türlü aksiyonları aldık ve almaya da devam edeceğiz. Yaşanan sürece rağmen, 2017 yılında hedeflere ufak sapmalarla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bütün ürünlerimiz ve markalarımız müşterilerimiz tarafından tercih edilmekte ve sahip çıkılmaktadır. Elimizdeki mali veriler bize, grubun süreçten etkilendiğini ancak bunun üstesinden gelme kabiliyetinede sahip olduğunu ve gelecek dönemde de faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğini göstermektedir. Bizim temel gayemiz Naksan Holding ve bağlı şirketlerin faaliyetlerinin eskiden olduğu gibi bütün iş ortakları ve paydaşları ile birlikte herhangi bir kesintiye uğramadan sürdürülmesini mümkün kılmaktır. Tüm şirket çalışanları her zamanki gibi görevlerinin başında işlerine devam etmekte olup, yaşanan bu süreçte çalışanlarımız mağdur edilmemiştir. Bugün itibarıyla tüm çalışanların maaşları ödenmiştir. Tüm banka kredi borçları yapılandırılmıştır. Finansal, yasal ve teknik sorunlar büyük ölçüde bertaraf edilmiş olup, durmuş olan üretim yeniden başlatılmış ve tam hız sürdürülmektedir."

Birlik, önceliklerinin grubun sürdürülebilir yapısını daha da güçlendirmek ve en önemlisi Gaziantep ve ülke ekonomisine katma değer oluşturmak olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Naksan Holding olarak geleceğe umutla bakıyoruz. 2017 yılının, bir önceki yıla göre daha olumlu ve daha iyi geçmesini bekliyoruz. Moralimizi yüksek tutarak, 2016 yılının kayıplarını telafi etmek ve 2017 yılında ekonomimizi daha güçlü kılmak için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya devam edeceğiz. 2016 yılında 15 Temmuz gibi hain bir darbe teşebbüsü ve işgal girişimiyle karşılaştık. Önemli badireler atlattık. Bu olumsuz süreçlere rağmen Naksan Holding’i tekrar ayağa kaldırmayı başardık. Amacımız daha güçlü bir Türkiye için çalışmak ve üretmektir."

İLGİLİ HABERLER

Kar yağışı kuraklık endişesi yaşayan Arabanlı çiftçilerin yüzünü güldürdü
YEREL

KAR YAĞIŞI KURAKLIK ENDİŞESİ YAŞAYAN ARABANLI ÇİFTÇİLERİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Göllüce parkı hizmete girdi
YEREL

GÖLLÜCE PARKI HİZMETE GİRDİ
Büyükelçi Olling'den Fatma Şahin'e ziyaret
YEREL

BÜYÜKELÇİ OLLİNG'DEN FATMA ŞAHİN'E ZİYARET

Büyükşehir Gaziantepspor'da transfer
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR'DA TRANSFER
Gaziantep'te kültür sanat
YEREL

GAZİANTEP'TE KÜLTÜR SANAT
Gaziantepspor, lig istatistiklerinde dibe vurdu
YEREL

GAZİANTEPSPOR, LİG İSTATİSTİKLERİNDE DİBE VURDU
Akakpo, Büyükşehir Gaziantepspor yolunda
YEREL

AKAKPO, BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR YOLUNDA
Büyükşehir Gaziantepspor toparlanıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR TOPARLANIYOR
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Remziye Oğan'ın Kolaj sergisi
YEREL

REMZİYE OĞAN'IN KOLAJ SERGİSİ
AK Parti Genel Sekreteri Gül:
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL:
Genç kızın burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesi
YEREL

GENÇ KIZIN BURUN AMELİYATI SONRASI HAYATINI KAYBETMESİ
Gaziantep'te 734 yıllık tarih gün yüzünde
YEREL

GAZİANTEP'TE 734 YILLIK TARİH GÜN YÜZÜNDE
İki kurum arasında imzalanan protokolün çalışmaları başladı
YEREL

İKİ KURUM ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLÜN ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Minik yüzücüler Ata için kulaç attı
YEREL

MİNİK YÜZÜCÜLER ATA İÇİN KULAÇ ATTI

Sanko Üniversitesi Rektörü istifa etti
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İSTİFA ETTİ
Cerabluslu öğretmenlere seminer
YEREL

CERABLUSLU ÖĞRETMENLERE SEMİNER
Şehitkamil'de yüzücüler küçük, geleceğe yatırım büyük
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE YÜZÜCÜLER KÜÇÜK, GELECEĞE YATIRIM BÜYÜK
Sanko Üniversitesi Rektörü Sınav görevinden istifa etti
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SINAV GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
GAPTARIM fuarı kapandı
YEREL

GAPTARIM FUARI KAPANDI
GAÜN'den polis okuluna eğitim desteği
YEREL

GAÜN'DEN POLİS OKULUNA EĞİTİM DESTEĞİ
Türkiye'de makarna üretiminin de başkenti Gaziantep'tir
YEREL

TÜRKİYE'DE MAKARNA ÜRETİMİNİN DE BAŞKENTİ GAZİANTEP'TİR
Gaziantep'te erkek cesedi bulunması
YEREL

GAZİANTEP'TE ERKEK CESEDİ BULUNMASI
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI