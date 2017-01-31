Naksan Holding Genel Koordinatörü Birlik:

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAZİANTEP (AA) - Tasarruf Mevduatı Kredi Fonu'na (TMSF) devredilen Naksan Holding’de, işlerin rayına oturmaya başladığı bildirildi.

Naksan Holding'ten yapılan yazılı açıklamada, 4 bin çalışanıyla gücüne güç katmaya devam eden holdingin, ulusal ve uluslararası alanda Türkiye'yi ve Gaziantep'i en iyi şekilde temsil etmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Naksan Holding Genel Koordinatörü avukat Mahmut Birlik, şirketlerin durumu hakkında bilgi vererek son günlerde holdingle ilgili basında yer alan haberlerin, gerçeklerden uzak şekilde kaleme alındığını, bu haberlerin kötü niyetten değil, eksik bilgiden kaynaklandığı kanaatinde olduklarını vurguladı.

Bu tür haberlerin, holdingin özellikle müşteriler nezdinde zorlukla yeniden tesis edilen itibarını olumsuz yönde etkileme ihtimali olduğuna dikkati çeken Birlik, Naksan Holding'in 4 farklı sektörde 10 şirketiyle faaliyetlerine devam ettiğini, her kurumun kendi sektöründe lider pozisyonda olduğunu belirtti.

Birlik, direkt olarak yaklaşık 4 bin kişiye istihdam oluşturan grubun dolaylı olarak 20 bin kişiye istihdam sağladığına dikkati çekerek, holdingin toplam cirosunun yüzde 80'inin plastik sektöründen elde edildiğini, sektör verileri incelendiğinde de Avrupa’nın en büyük ve en teknolojik entegre plastik tesisinden birine sahip bir kurum olduklarını aktardı.

Bu bağlamda önceliklerinin kamuya mal olmuş ve milli servet olarak gördükleri bu değerleri korumak ve daha da geliştirmek olduğuna işaret eden Birlik, şunları kaydetti:

"Ekip ve ekipmanımızla üretime odaklandık. Bunun için geldiğimiz günden beri her türlü aksiyonları aldık ve almaya da devam edeceğiz. Yaşanan sürece rağmen, 2017 yılında hedeflere ufak sapmalarla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bütün ürünlerimiz ve markalarımız müşterilerimiz tarafından tercih edilmekte ve sahip çıkılmaktadır. Elimizdeki mali veriler bize, grubun süreçten etkilendiğini ancak bunun üstesinden gelme kabiliyetinede sahip olduğunu ve gelecek dönemde de faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğini göstermektedir. Bizim temel gayemiz Naksan Holding ve bağlı şirketlerin faaliyetlerinin eskiden olduğu gibi bütün iş ortakları ve paydaşları ile birlikte herhangi bir kesintiye uğramadan sürdürülmesini mümkün kılmaktır. Tüm şirket çalışanları her zamanki gibi görevlerinin başında işlerine devam etmekte olup, yaşanan bu süreçte çalışanlarımız mağdur edilmemiştir. Bugün itibarıyla tüm çalışanların maaşları ödenmiştir. Tüm banka kredi borçları yapılandırılmıştır. Finansal, yasal ve teknik sorunlar büyük ölçüde bertaraf edilmiş olup, durmuş olan üretim yeniden başlatılmış ve tam hız sürdürülmektedir."

Birlik, önceliklerinin grubun sürdürülebilir yapısını daha da güçlendirmek ve en önemlisi Gaziantep ve ülke ekonomisine katma değer oluşturmak olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Naksan Holding olarak geleceğe umutla bakıyoruz. 2017 yılının, bir önceki yıla göre daha olumlu ve daha iyi geçmesini bekliyoruz. Moralimizi yüksek tutarak, 2016 yılının kayıplarını telafi etmek ve 2017 yılında ekonomimizi daha güçlü kılmak için var gücümüzle çalışmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya devam edeceğiz. 2016 yılında 15 Temmuz gibi hain bir darbe teşebbüsü ve işgal girişimiyle karşılaştık. Önemli badireler atlattık. Bu olumsuz süreçlere rağmen Naksan Holding’i tekrar ayağa kaldırmayı başardık. Amacımız daha güçlü bir Türkiye için çalışmak ve üretmektir."