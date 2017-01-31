Konya'da FETÖ/PDY soruşturması

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen eski 5 polis memuru ile bir öğretmen gözaltına alındı.
Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Ereğli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.