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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Konya'da FETÖ/PDY soruşturması

31 Ocak 2017 Salı, 13:14

KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Parelel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen eski 5 polis memuru ile bir öğretmen gözaltına alındı.

Ereğli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Ereğli Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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