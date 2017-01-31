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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Hafriyat sahasında ölü bulundu

31 Ocak 2017 Salı, 13:21

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 29 yaşındaki genç, hafriyat sahasında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'ndeki hafriyat sahasında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, söz konusu kişinin öldüğünü belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cesedini, protez kolundan tanıyan komşuları teşhis etti.

Cesedin Ahmet Babur'a (29) ait olduğu belirlenirken, olay yerine gelen eşi ve annesi fenalık geçirdi.

Babur'un cesedi, güvenlik güçlerince yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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