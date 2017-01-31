Antalya'da 4 polis hakkında müebbet istemi

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında yakalama kararı bulunan ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki Ferit İli'nin ölümüne ilişkin soruşturmada, şüpheli 4 polis hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca İli'nin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.
Olaya ilişkin Antalya Havalimanı Şube Müdürlüğünde görev yapan polis memurları A.A, E.S, H.U. ve H.S. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında, şüpheli polislerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Antalya Havalimanı nizamiyesinde 18 Temmuz 2016'da polisin "dur" ihtarına uymayarak ormanlık alana kaçmaya çalışan Ferit İli, açılan ateş sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 4 polis hakkında soruşturma başlatılmıştı.