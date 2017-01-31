Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "FETÖ üyesi olduğu" iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 5 kişinin adresine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konulurken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Bu arada tutuklulardan birinin, örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ''ByLock''u kullandığı öğrenildi.