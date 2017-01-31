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SETEK'teki ev tekstili firmalarına 12 milyon liralık fon

31 Ocak 2017 Salı, 13:24

BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen Sürdürülebilir Ev Tekstili Kümelenmesi'ndeki (SETEK) firmalar için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının katkısıyla 12 milyon liralık fon sağlandı.

BTSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, odanın, ev tekstili firmalarının global arenada güçlenmesini hedefleyen SETEK Projesi için "Kümelenme Destek Programı" kapsamında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yaptığı başvuru onaylandı.

Sektörel odağı "nanoteknoloji odaklı ev tekstili" olacak ve 5 yıl sürecek proje kapsamında, kümelenmeye dahil olan ev tekstili firmalarının kendileri için sağlanan 12 milyon liralık fondan faydalanarak, pazarlama kabiliyetlerini geliştirmesi, tasarım odaklı üretimin artması ve katma değerli üretime geçişin hızlandırılması hedefleniyor.

- "Uluslararası arenada rekabet gücü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ev tekstili firmaları, danışmanlık, üniversite ve araştırma kurumlarının yer aldığı SETEK'in Türkiye'de tekstil alanında desteklenen ilk küme olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ev tekstili pazarında önemli bir paya sahip olduğunu, sektörün Avrupa'da liderliğini sürdürdüğünü vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"SETEK Projesi ile sektör temsilcileri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da katkılarıyla 12 milyon liralık destekten faydalanma fırsatı yakaladı. Hedefimiz, sektörün katma değerli ve inovasyon odaklı üretime geçişini hızlandırmak ve firmalarımızın dünya liginde üst sıralara çıkmasını sağlamaktır. SETEK, sektör temsilcilerinin rekabet gücünü geliştirerek, yeni pazarlara açılmasına ve ihracatı artırmasına katkı sağlayacak. Ev tekstili firmalarının daha çok katma değerli üretim gerçekleştirmesini, küresel piyasalarda firmalarımızın daha güçlü bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kabul gören SETEK, firmalarımızın uluslararası arenada rekabet gücüne güç katacak."

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