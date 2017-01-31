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Darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili dava

31 Ocak 2017 Salı, 13:34

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin 27 kişi hakkında açılan dava 20 Şubat Pazartesi günü görülmeye başlanacak.

Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, duruşmaya hazırlık tutanağı da tamamlandı.

Buna göre, mahkeme tarafından, davanın Sincan Cezaevi kampüsü içinde yeni inşa edilen duruşma salonunda 20-23 Şubat tarihlerinde görülmesine karar verildi.

Müşteki Fahri Kasırga'nın dinlenmesi için davetiye çıkarılmasına, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TBMM'ye duruşma günü ve saatinin tebliğine karar veren mahkeme, sanıkların tutukluluklarının devamını da kararlaştırdı.

- İddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kasırga'nın "müşteki" olduğu iddianamede, eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Kurmay Albay Muhsin Kutsi Barış, eski 28. Mekanize Tugay Komutanlığı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Kalyoncu ile Mutlu Serkan Vurdem, Ertuğrul Yavuz, Yusuf Yiğit, Erkan Erol, Mahmut Gündoğdu, Haydar Aktaş, Burhan Özdil, Ali Hızlı, Süleyman Selek, Fevzi Şimşek, Adem Parlak, Burak Ercan, Mustafa Deyan, Servet Taşcı, Mennan Yeşilbaş, Selçuk Uçar, Yüksel Karatay, Osman Ertuğal, Yunus Emre Ceviz, Güven Kiper, Ömer Erarslan, Sebhetullah Demir, Murat Sarı, Mehmet Akif Özyılmaz ve Aykut Şahin sanık olarak yer aldı.

İddianamede, eski Kurmay Albay Barış ve Tuğgeneral Kalyoncu haricindeki 25 sanık hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ise 13 yıl 6'şar aydan 36 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Barış ve Kalyoncu'nun, FETÖ faaliyetleri kapsamında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4,5 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede 26 şüphelinin tutuklu, bir zanlının ise firari olduğu belirtildi.

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