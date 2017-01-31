TBMM Başkanvekili Aydın:

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ADIYAMAN (AA) - TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bu milletin rejim ile bir problemi yok. Cumhuriyetle bir problemi yok ama kendilerinin millet ile bir problemi olabilir. Milletin Cumhuriyet Halk Partisi ile bir problemi olabilir. Bu ayrı bir şey ama Cumhuriyetle bir problemi yok." dedi.

Aydın, bir otelde basın mensuplarıyla düzenlediği istişare toplantısında, Türkiye'nin değişim ve dönüşüm noktasında çok defa reformların yapıldığını söyledi.

Türkiye'de yapılan her seçimin muhakkak ki kendi döneminde çok ciddi öneminin olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet kurulduktan sonra hatta evvelinden itibaren son iki yüz yılın en önemli referandum seçimini, tarihi süreci hep birlikte idrak ediyoruz. Şu an yaşadığımız süreci önemsiyor olabiliriz ya da farkında değiliz ama inanın ileride tarih bu süreci farklı bir şekilde yazacaktır. Türkiye'nin değişimi yeni Türkiye'nin dönüşümü ve gelişimi noktasında atılmış çok önemli bir adım önemli bir değişim olarak bu referandum sürecini yazacaktır. Mecliste referandum paketinin son yazım ile imla işlemleri redakte edilecek. Hafta sonuna doğru muhtemelen bu paketin Cumhurbaşkanlığına gönderilip sayın Cumhurbaşkanımızın bu paketi onaylayarak Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesinin ardından referandum Nisan'ın 16'sını muhtemelen geçmeyecek gibi görünüyor. Nisanın ilk yarısında bu referandum sürecini hep birlikte yaşamış olacağız."

- "Milletin Cumhuriyet Halk Partisi ile bir problemi olabilir"

Tüm dünyada demokrasilerde en çok vurgulanan yöntemin yarı başkanlık, başkanlık ve Cumhurbaşkanlığı sistemleri olduğunu ifade eden Aydın, parlamenter cumhuriyetin en fazla 47 ülkede mevcut olduğunu geri kalan diğer ülkelerin ise diğer hükümet modelleri ile yönetildiğini, dolayısıyla bunun antidemokratik bir yöntem olduğunu ifade edemeyeceklerini kaydetti.

Bu ülkede hiç kimsenin rejim ile problemi olmadığını, rejim meselesinin asgari olduğunu dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'nin rejim meselesi 29 Ekim 1923'te sona ermiştir. Cumhuriyet yönetimi bu ülkenin ve milletin ortak değeridir. Kimse bunu istismar etmesin. Cumhuriyetle hiç kimsenin bir problemi yok. Şimdi tersi eleştirilere baktığımız da maalesef paketin içeriğine hiç girilmiyor. Sadece birkaç rejim değişikliği, diktatörlük, tek adamlık, aslı astarı olmayan yalan yanlış beyanlarla milletin kafası çelmeye çalışılıyor. Bunu da millet yemiyor. Bunun da millet net farkında. Bu milletin rejim ile bir problemi yok. Cumhuriyetle bir problemi yok ama kendilerinin millet ile bir problemi olabilir. Milletin, Cumhuriyet Halk Partisi ile bir problemi olabilir. Bu ayrı bir şey ama cumhuriyetle bir problemi yok."

"Cumhurbaşkanı tek adam oluyor, soruşturulmuyor deniyor" diyen Aydın, ''Asıl getireceğimiz sistem de denetim daha etkili olacak. Meclis daha etkili olacak. Cumhurbaşkanının oluşturduğu bakanlar ve Cumhurbaşkanı yardımcılarını meclis denetleyebilecek." dedi.

Toplantıda, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Salih Fırat ve Halil Fırat, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hanifi Erdem, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu da hazır bulundu.

