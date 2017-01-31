Ankara Numune Hastanesine onur ödülü

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DUBAİ (AA) - Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinin layık görüldüğü "Rose Of Paracelsus Onur Ödülü", Dubai'deki "42. Arap Sağlık Fuarı"nda Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin'e takdim edildi.

Dubai'de bir otelde gerçekleştirilen ödül töreninde, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Tanju Tütüncü, hastaneyi bir sunumla tanıttı.

Prof. Dr. Nurullah Zengin, Avrupa Tıp Derneği (EMA) ve Sokrates Komitesi üyelerinin tavsiyeleriyle "Rose Of Paracelsus Onur Ödülü"ne aday gösterilen ve ödüle layık görülen Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi adına onur ödülünü, "En İyi Tıbbi Uygulama Özel Oturumu"nda, EMA Başkanı Dr. Vincenzo Cotigliola’nın elinden aldı. Hastaneye ayrıca "En İyi Tıbbi Uygulamalar Sertifikası" da verildi.

Hastane Yöneticisi Prof. Dr. Zengin, dünyanın en önemli ve kapsamlı sağlık fuarlarından biri olarak kabul edilen Arap Sağlık Fuarı kapsamında ödüle layık görülmelerinin gurur verici olduğunu söyledi.

Asırlık bir tecrübeye sahip olan hastanelerinin son teknolojik donanım ve tecrübeli personeli ile eğitim, araştırma ve hizmet sorumluluklarını bütüncül multidisipliner yaklaşımla yerine getirdiğini anlatan Zengin, şunları kaydetti:

"Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, sağlıkta mükemmelliği hedeflediğimiz bir referans merkezidir. Aynı zamanda çalışanlarımıza ve hastalarımıza değer veriyoruz. Doğru bilgiye ulaşmanın daha da önemli olduğu bu çağda, hastanemiz bilinç yükseltme ve motivasyon amacıyla yenilikçi projeler geliştirmekte; sağlık çalışanlarının ve toplumun farklı kesimlerinin etkileşime girmesine izin vermekte, eğitim imkanı sağlamakta ve sosyal farkındalık anlamında önemli görevler üstlenmektedir. Sağlık hizmeti sunmaya ve tüm kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya devam eden hastanemizin bu çabaları diğer ülkeler tarafından da takip edilmektedir."

Avrupa Tıp Derneği tarafından verilen "Rose Of Paracelsus Onur Ödülü" ve "En İyi Tıbbi Uygulamalar Sertifikası", bir sağlık kurumunun güvenilirliğinin sembolü olarak kabul ediliyor. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi bu ödülle Avrupa Tıp Derneğinin kayıtlarında yer aldı.