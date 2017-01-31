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CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:

31 Ocak 2017 Salı, 13:48

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Türkiye'nin içinden geçtiği süreç, turizm ve turizm gelirlerini daha da önemli hale getiriyor ama Hükümetin böyle bir derdi görünmüyor. Sektör çabalıyor ama bir yandan OHAL bir yandan başkanlık dayatması altında girişimler sonuçsuz kalıyor. OHAL ve başkanlık dayatmasıyla turizmde çıkış yakalanması mümkün değil." ifadesini kullandı.

Budak, yaptığı yazılı açıklama, turizmde 2016'nın çok zor bir yıl olduğunu, AK Parti Hükümetinin yaşanan olumsuzluklar karşısında etkin ve hızlı önlem alamadığını, bunun kayıp faturasını büyüttüğünü öne sürdü.

Yabancı turist sayısının geçen yıla göre yüzde 30 azalarak, 36 milyon 244 binden 25 milyon 352 bine gerilediğini, turizm gelirlerinde 9 milyar 357 milyon dolarlık kayıp ortaya çıktığını belirten Budak, Türkiye'ye gelen turist sayısında hemen her ülkeden azalma yaşandığını ifade etti.

Budak, turistlerin Türkiye'de yaptığı harcamanın 820 dolarlardan 700 dolara kadar düşmesine rağmen turist sayısında bu kaybın yaşandığına dikkati çekerek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bakan Avcı, 'Rehavetin pahalıya mal olabileceğini gördük' demişti. Hem de çok pahalıya mal oldu. Zaten 6 ay çalışabilen binlerce turizm emekçisi, iş bulamadı. Binlerce esnaf kepenk kapattı. Türkiye'nin ciddi bir döviz ihtiyacı var. Döviz kurunun yükselişinin durdurulamadığı bir süreçte, turizm gelirlerinde kayıpların sürmesi sorunları daha da ağırlaştıracak. Türkiye'nin içinden geçtiği süreç, turizm ve turizm gelirlerini daha da önemli hale getiriyor ama Hükümetin böyle bir derdi görünmüyor. Sektör çabalıyor ama bir yandan OHAL bir yandan başkanlık dayatması altında girişimler sonuçsuz kalıyor. 2017 ve sonrası için Türkiye'nin geçmişte yaptığı hatalardan ders çıkarması gerekiyor. OHAL ve başkanlık dayatmasıyla turizmde çıkış yakalanması mümkün değil. Erken rezervasyon rakamları da olumlu gelmiyor."

- "Avrupa pazarı yeniden kazanılmalı"

Budak, Türkiye'nin rakibi konumundaki İspanya, İtalya ve Yunanistan'a talepte artış olduğuna işaret etti. Budak, "2017'ye ilişkin ilk veri Antalya'dan ve geçen yıla göre yüzde 10 düzeyinde kayıp var. 'Rusya ile barıştık, sorun kalmadı' yaklaşımı doğru değildir. Sadece Rusya pazarı ile yüzde 80-90 doluluk oranına ulaşılamaz. Türkiye'nin yüzde 40'lara varan kayıplar yaşadığı Avrupa pazarını yeniden kazanması gereklidir." ifadesini kullandı.

OHAL düzeni, gazetecilerin tutuklanması, AB ile ilişkiler, çocuk istismarcılarına af tartışmalarının Türkiye için ciddi bir imaj sorunu yarattığını savunan Budak, tehdit ve şiddet dilinden bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini kaydetti.


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