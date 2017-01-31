"Borcu finanse etmek problem"

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VAN (AA) - İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Yaşar, belediyenin 980 milyon liralık borcunu finanse etmenin büyük bir problem olduğunu bildirdi.

İpekyolu Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Küley ve yönetim kurulu üyelerini kabul eden Yaşar, mahallelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında bilgi aldı.

Sorunları ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinlemenin, hizmetlerin yürütülmesi açısından önemli olduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"Belediye olarak bizim muhtarlarımıza verdiğimiz bir değer şuradan anlaşılır. Bizde Muhtarlıklar Daire Başkanlığı var. Bu birim kırsal dahil tüm muhtarlarımızın sorunlarını dinleyen ve raporlayan bir birimdir. Burada sizlerin dertlerini sıkıntılarınızı çözecek bir ekibimiz var. Bu ekibe iletilen tüm sorunlar bize ulaştırılıyor. Sıkıntıları birebir dinlemek elimizi kuvvetlendirerek gelecek planlamalarımıza da yol gösterici görevi görüyor."

- "Borç 980 milyon, bütçe 673 milyon lira"

Yaşar, muhtarların taleplerinin aslında karşılanmayacak talepler olmadığını ancak belediyenin içerisinde bulunduğu durum itibarıyla sıkıntılı günler yaşadıklarını kaydetti.

"Belediyenin 980 milyon lira gibi bir borcu, 673 milyon lira bütçesi var. Bununla borcu finanse etmek hakikaten problem" diyen Yaşar, şöyle konuştu:

"Kent merkezinde de çok ciddi problemler var. Tüm sorunların kısa sürede çözülmesi mümkün değil. Çünkü karşımızdaki birkaç aylık bir sorun değil, yılların sorunu. Bir Cumhuriyet Caddesi'ne mahkum olmuşuz. Bunun dışında birkaç caddemiz var. Önemli olan bunların alternatifini oluşturmak. Biz şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. Alternatif üretmediğimiz sürece kentteki bu trafik sorununun çözülmesi mümkün değil."

İpekyolu Muhtarlar Derneği Başkanı Turgut Külay ise yeni görevinden dolayı Yaşar'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Görevlerini yaparken başarılı olmak istediklerini vurgulayan Külay, "Biz muhtarlar yerelde yaptığımız hizmetlerde birçok sıkıntı ile karşılaşıyoruz. Muhtarların çoğu kirada kalarak görevlerini yürütüyorlar. Bu da bir maliyete neden oluyor. Bu bağlamda belediyemizden destek bekliyoruz." dedi.