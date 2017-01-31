Güney Kore'deki yolsuzluk skandalı

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SEUL (AA) - Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye ve yakın dostu Choi Sooh-hil etrafında gelişen yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalını araştıran savcılar, Myanmar büyükelçisi olarak görev yapan eski Samsung yöneticisi Yoo Jae-kyung'un ifadesini aldı.

Yerel medya, sabah saatlerinde savcılığa gelerek ifade veren Yoo'nun büyükelçi atanmasında skandalın odağındaki Choi'nin etkisi olup olmadığının araştırıldığını yazdı.

Savcıların, Choi'nin yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla Myanmar'da yürütülen yardım projelerinden menfaat sağlamak amacıyla Yoo'nun atanmasını sağladığı şüphesi üzerinde durduğu kaydedildi.

Hiçbir diplomatik tecrübesi bulunmamasına rağmen geçen yıl mayıs ayında Myanmar büyükelçisi olarak atanan Yoo, ifade öncesi savcılıkta basın mensuplarına yaptığı açıklamada hakkındaki suçlamaları reddetti ve "Beni büyükelçiliğe kim önerdi bilmiyorum. Park, bana yeni bir pazarda etkili olabilmek için büyükelçi olarak meslekten bir diplomat yerine ticaret konusunda tecrübeli birini tercih ettiklerini söylemişti." ifadelerini kullandı.

Yoo, büyükelçi atanmadan önce Choi ile tanışıp tanışmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı.

Park'ın yakın dostu ve danışmanı Choi'nin yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla ülkedeki büyük holdinglerden siyasi menfaat karşılığı bağış topladığı iddiasıyla patlak veren skandalda devlet başkanının yetkileri meclis tarafından elinden alınmış, savcılar Choi'nin yanı sıra aralarında bazı devlet başkanlığı görevlileri ve kabine üyelerinin bulunduğu isimleri sorgulanmıştı.











