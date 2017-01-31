31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Güney Kore'deki yolsuzluk skandalı

31 Ocak 2017 Salı, 14:01

SEUL (AA) - Güney Kore'de Devlet Başkanı Park Geun-hye ve yakın dostu Choi Sooh-hil etrafında gelişen yolsuzluk ve siyasi nüfuz skandalını araştıran savcılar, Myanmar büyükelçisi olarak görev yapan eski Samsung yöneticisi Yoo Jae-kyung'un ifadesini aldı.

Yerel medya, sabah saatlerinde savcılığa gelerek ifade veren Yoo'nun büyükelçi atanmasında skandalın odağındaki Choi'nin etkisi olup olmadığının araştırıldığını yazdı.

Savcıların, Choi'nin yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla Myanmar'da yürütülen yardım projelerinden menfaat sağlamak amacıyla Yoo'nun atanmasını sağladığı şüphesi üzerinde durduğu kaydedildi.

Hiçbir diplomatik tecrübesi bulunmamasına rağmen geçen yıl mayıs ayında Myanmar büyükelçisi olarak atanan Yoo, ifade öncesi savcılıkta basın mensuplarına yaptığı açıklamada hakkındaki suçlamaları reddetti ve "Beni büyükelçiliğe kim önerdi bilmiyorum. Park, bana yeni bir pazarda etkili olabilmek için büyükelçi olarak meslekten bir diplomat yerine ticaret konusunda tecrübeli birini tercih ettiklerini söylemişti." ifadelerini kullandı.

Yoo, büyükelçi atanmadan önce Choi ile tanışıp tanışmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı.

Park'ın yakın dostu ve danışmanı Choi'nin yöneticisi olduğu vakıflar aracılığıyla ülkedeki büyük holdinglerden siyasi menfaat karşılığı bağış topladığı iddiasıyla patlak veren skandalda devlet başkanının yetkileri meclis tarafından elinden alınmış, savcılar Choi'nin yanı sıra aralarında bazı devlet başkanlığı görevlileri ve kabine üyelerinin bulunduğu isimleri sorgulanmıştı.




İLGİLİ HABERLER

Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
YEREL

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA FİNALİSTLER BELLİ OLUYOR
Güneş Sistemi'nin yapı taşlarının sırrı çözüldü
YEREL

GÜNEŞ SİSTEMİ'NİN YAPI TAŞLARININ SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Suudi Arabistan fırkateynine yönelik saldırı
YEREL

SUUDİ ARABİSTAN FIRKATEYNİNE YÖNELİK SALDIRI
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
YEREL

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANDI

Eski senatör Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
YEREL

ESKİ SENATÖR ÖZTÜRK, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Muammer Aksoy'un ölümünün 27. yılı
YEREL

MUAMMER AKSOY'UN ÖLÜMÜNÜN 27. YILI
ANALİZ - Afganistan'da güç savaşlarında yeni dönem
YEREL

ANALİZ - AFGANİSTAN'DA GÜÇ SAVAŞLARINDA YENİ DÖNEM
Spot piyasada elektrik fiyatları
YEREL

SPOT PİYASADA ELEKTRİK FİYATLARI
Türkiye'yi 2016'da 25 milyon yabancı ziyaret etti
YEREL

TÜRKİYE'Yİ 2016'DA 25 MİLYON YABANCI ZİYARET ETTİ
YÖK'te &quot;Kadın Araştırma Merkezleri&quot; toplantısı
YEREL

YÖK'TE "KADIN ARAŞTIRMA MERKEZLERİ" TOPLANTISI
26 ilin valisiyle video konferansla görüştüler
YEREL

26 İLİN VALİSİYLE VİDEO KONFERANSLA GÖRÜŞTÜLER
&quot;Dur&quot; ihtarına uymayan otomobilin çarptığı yaya öldü
YEREL

"DUR" İHTARINA UYMAYAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BUDAK:
Ankara Numune Hastanesine onur ödülü
YEREL

ANKARA NUMUNE HASTANESİNE ONUR ÖDÜLÜ

Müezzinoğlu AA Editör Masasına konuk oldu
YEREL

MÜEZZİNOĞLU AA EDİTÖR MASASINA KONUK OLDU
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya soruları yanıtladı: (3)
YEREL

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ÇETİNKAYA SORULARI YANITLADI: (3)
Darbe girişiminde Fahri Kasırga'nın kaçırılmasıyla ilgili dava
YEREL

DARBE GİRİŞİMİNDE FAHRİ KASIRGA'NIN KAÇIRILMASIYLA İLGİLİ DAVA
Fenerbahçe Brume'nin peşinde
YEREL

FENERBAHÇE BRUME'NİN PEŞİNDE
Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya soruları yanıtladı: (2)
YEREL

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ÇETİNKAYA SORULARI YANITLADI: (2)
Tesla'dan elektrik depolama projesi
YEREL

TESLA'DAN ELEKTRİK DEPOLAMA PROJESİ
Başkan Yaşar, Radyo Eylem'in kuruluş yıl dönümü kutlamasına katıldı
YEREL

BAŞKAN YAŞAR, RADYO EYLEM'İN KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASINA KATILDI
Buzun Kraliçeleri okulda da başarılı
YEREL

BUZUN KRALİÇELERİ OKULDA DA BAŞARILI
Türkiye-Çekya Tarım İş Forumu
YEREL

TÜRKİYE-ÇEKYA TARIM İŞ FORUMU
Ankara'nın en büyük BELMEK'i Yenimahalle'ye yapılıyor
YEREL

ANKARA'NIN EN BÜYÜK BELMEK'İ YENİMAHALLE'YE YAPILIYOR