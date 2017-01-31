Suriyeliler "AFAD Kart"ı sevdi

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki çadır kentte kalan Suriyeli sığınmacılar, "AFAD Kart" ile marketlerden istedikleri gibi alışveriş yapabilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türkiye'nin en büyük çadır kenti olan Suruç Konaklama Tesisleri'nde kalan sığınmacılar, iki yıldır, finansmanı Başbakanlık tarafından karşılanan kartlarla marketlerden alışveriş yapma imkanı buluyor.

Yaklaşık 32 bin kişinin barındığı tesiste yer alan 6 ayrı marketten, "AFAD Kart" ile ayda 100'er liralık alışveriş yapılabiliyor.

Sığınmacılardan Ali Suryan, AA muhabirine, insanın gönlünden geçeni alabilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Marketten istedikleri gıdayı almanın sevincini yaşadıklarını anlatan Suryan, "Her şey alıyoruz, ekmek, yoğurt... Fiyatlar iyi, herhangi sıkıntı çekmiyoruz. Bize sağlanan imkanlardan dolayı Türk devletine ve halkına teşekkür ediyoruz." dedi.

Ömer Hasmarey de kart sayesinde 5 kişilik ailesinin aylık ihtiyacını karşılayabildiğini belirtti.

Suriye'ye has bazı ürünleri de marketlerde bulabildiklerini dile getiren Hasmarey, "Buradan istediğimizi alıyoruz. Bazen markette fiyatlar yükseliyor ama idare ediyoruz, çok şükür." ifadelerini kullandı.

- "En çok süt, bebek bezi, çay ve bakliyat alıyorlar"

Tesisin Market Müdürü Mehmet Emin Demirtekin, markette satılmayan giyim, soba gibi ihtiyaçların da AFAD tarafından sığınmacılara ücretsiz dağıtıldığını bildirdi.

Sığınmacılara özgür alışveriş ortamı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Demirtekin, şunları kaydetti:

"Alışverişlerde genelde gıda ürünleri tercih ediliyor. Aldıkları gıdalarla çadırlarında istedikleri gibi yemek yapma imkanı buluyorlar. Süt, bebek bezi, çay ve bakliyat, en fazla giden ürünlerin başında geliyor. Mırrayı da Suriyeliler çok tüketiyor. Yine kendilerine has bazı gıda ürünleri var, susam ve zahter gibi. Onları da marketlerde kullanımlarına sunuyoruz."