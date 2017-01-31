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YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
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Niğde'de FETÖ/PDY davası

31 Ocak 2017 Salı, 14:03

NİĞDE (AA) - Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla dava açılan üniversite öğrencisi ile 9 öğretmen, hakim karşısına çıktı.

Niğde 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan öğretmenler Osman E, Mithat S, Emin E, Selim E, Orhan Ö, Özer Fatih T, Mehmet G, Sayim K. ve üniversite öğrencisi Mustafa E. ile tutuksuz sanık Necmi G. ve avukatları hazır bulundu.

Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif-Sen) üyesi, Zaman gazetesi abonesi olup olmadıkları, Bank Asya'da hesaplarının bulunup bulunmadığı, örgüte bağış yapıp yapmadıkları, şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıp kullanmadıkları sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek, tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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