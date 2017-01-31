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YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
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Adana'daki FETÖ/PDY davası

31 Ocak 2017 Salı, 14:08

ADANA (AA) - Adana'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan eski başpolise 9 yıl hapis cezası verildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevliyken meslekten ihraç edilen başpolis Yusuf Berber ile avukatı katıldı.

Berber savunmasında, "Bylock" programını kullanmadığını, ne olduğunu bile bilmediğini iddia etti.

Konya’dan Kozan’a tayini çıktığında evini sattığını belirten Berber, "Bank Asya’da çalışan komşum 'Evin satılması halinde parayı yatır sana istediğin zaman havale ederim' dedi. Bunun için hesap açtırdım. Bu yapının yurtlarında veya evlerinde kalmadım. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, Yusuf Berber’i, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Sanığın suçtan doğan sorumluluğu kabul etmemesi ve pişmanlık duymaması nedeniyle verilen cezada, indirim uygulanmadı.

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