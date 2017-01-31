Zihinsel engelliyi darbeden zanlı serbest bırakıldı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde, zihinsel engelliyi darbettiği ileri sürülen kişi, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde zihinsel engelli M.L.A'nın darbedildiğine dair haberlerin ulusal basında yer aldığı anımsatılarak, olaya ilişkin 25 Ocak'ta emniyete ihbar geldiği belirtildi.
M.L.A'nın Palandöken'de darbedildiği yönündeki ihbarın polislerce nöbetçi cumhuriyet savcısına iletildiği ifade edilen açıklamada, savcının talimatıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde mağdurun doktor kontrolünden geçirilip sağlık raporu alındığı bildirildi.
Açıklamada, tarafların emniyette ifadelerinin de alındığı kaydedilerek, zanlı İ.K'nin beyanında M.L.A'nın zihinsel engelli olduğunu sonradan öğrendiğini iddia ettiği vurgulandı.
M.L.A'nın şikayetçi olması üzerine cumhuriyet savcılığına sevk edilen İ.K'nin sorgusunun ardından Erzurum 1.Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, İ.K'nin hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak haftada 3 gün en yakın karakola gidip imza vermesi ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verildiği belirtildi.