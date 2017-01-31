Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 12 kişi gözaltına alındı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önce İl Jandarma Alay Komutanlığındaki görevinden ihraç edilen asker ile çeşitli meslek gruplarından 11 kişi hakkında "FETÖ üyesi oldukları" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince, belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda bazı belge ve dokümanlara da el konuldu.