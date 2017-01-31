Alanya'daki FETÖ/PDY soruşturması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında doğum yaptıktan sonra gözaltına alınan kadın zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol hükümleri uygulanmak şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Alanya ilçesinde gözaltına alınan Fadime G, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. Antalya Adliyesi'nde görülen duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan Fadime G, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aranan ve hamile olduğu belirtilen Fadime G, doğum yaptıktan sonra gözaltına alınmış, kadın zanlının bir gün daha hastanede kalmasına karar verilmişti.