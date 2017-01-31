Uyuşturucu satıcılarına "şafak" baskını

ERZURUM (AA) - Erzurum ve Diyarbakır'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik, 150 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, sabah saatlerinde, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Erzurum ve Diyarbakır'da 150 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, önceden belirlenen 7 adrese "şafak" baskını yapıldı.
Zanlıların bulundukları ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler, satışa hazır paketlerde çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen biri kadın 7 zanlının, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
Yetkililer, uyuşturucu madde ticaretini yapanlara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.