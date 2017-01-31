Şanlıurfaspor'da beraberlik üzüntüsü

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ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'da kulüp başkanı İsmail Bağıban, lider Eskişehirspor karşısında iyi oynamalarına rağmen 1-1 berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Bağıban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-yeşilli ekibin ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda son dönemde üst düzey mücadele sergilediğini belirtti.

Ligin 19. haftasında konuk ettikleri Eskişehirspor karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını kaydeden Bağıban, "Sahada çok kaliteli bir futbol oynandı. Belki de son dönemlerin en zevkli maçlarından biriydi. Çekişmeli bir müsabaka oldu. Çok iyi oynadığımız maçta lider Eskişehirspor karşısında 1 puan almamız bizi üzdü. Önümüzdeki karşılaşmalara odaklanacağız. Futbolcularımız ortaya koydukları oyunla her geçen gün bizi daha fazla umutlandırıyor." diye konuştu.

İsmail Bağıban, maçın hakemi Özgüç Türkalp'i verdiği kararlar nedeniyle eleştirerek, "Federasyon yetkililerinden hakem seçiminde daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Bariz hatalar, gerçekten hakemlere ve futbola bazen yakışmıyor. Hakem Özgüç Türkalp'ten daha yerinde kararlar bekliyorduk ama maalesef umudumuzu boşa çıkardı." ifadelerini kullandı.