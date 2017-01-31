Sakarya'da kültür-sanat etkinlikleri

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SAKARYA (AA) - Erzurum Devlet Tiyatrosu "Ayı/Teklif", Tiyatro Külliyen Grubu "Obez Çocuk" ile "En Büyük Haber" oyunlarını Sakarya'da izleyiciyle buluşturacak.

Erzurum Devlet Tiyatrosunca hazırlanan, Anton Çehov'un yazıp Yılmaz Gruda'nın çevirdiği, Hayati Çitaklar'ın yönettiği "Ayı/Teklif" adlı oyunun dekorunu Selim Cinisli, kostüm tasarımını Medina Yavuz Almaç, ışık tasarımını Yüksel Aymaz yapıyor.

Emrah Keskin, Özge Arslan Okumuş ve Taner Köse'nin rol aldığı eser, 7-8 Şubat'ta Adapazarı Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 20.00'de sahnelenecek.

- Çocuk oyunu "Obez Çocuk"

Tiyatro Külliyen Grubu tarafından hazırlanan, Şebnem Güler Karacan'ın yazıp Osman Doğan'ın yönettiği, Kayhan Binnetoğlu, Hasret Uysal, Mehmet Mayda, Fesih Özalhas ve Merve Yılmaz'ın rol aldığı "Obez Çocuk" adlı çocuk oyunu 13 Şubat Pazartesi 11.00-14.00'de AKM'de izleyiciyle buluşacak.

Oyun, çağın ilerleyen sorunlarından biri olan obezite ile mücadele etmek, sosyal farkındalık oluşturmak, çocukların ve ailelerin bu konuya karşı tedbir almalarını sağlamayı amaçlıyor.

İstanbul Sosyal Gelişim Derneği'nin yapımını üstlendiği "En Büyük Haber" oyunu Tiyatro Külliyen tarafından sahneleniyor.

Hikayesi Ahmet Mercan'a ait olan Yunus Emre Obut'un yazıp yönettiği ve Kayhan Binnetoğlu, Yunus Emre Obut, Kürşat Karaman, Ufuk Karakavak ve Soner Göleli'nin rol aldığı eser, 13 Şubat Pazartesi AKM'de Sakaryalı tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

Ayrıca, Sakarya Büyükşehir Belediyesi şubat ayı kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, sinema gösterimleri, konferans, konser ve sergi de gerçekleştirilecek.



