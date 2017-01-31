Kocaeli'deki zincirleme kaza anı güvenlik kamerasında

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı zincirleme kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
D-100 Karayolu Yolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde freninin patladığı ifade edilen hafriyat kamyonunun neden olduğu ve 10 aracın karıştığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
İstanbul yönüne giden Ekrem A'nın kullandığı hafriyat kamyonunun önde seyreden araçlara hızla çarpması görüntülere yansıyor.
D-100 karayolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde dün freninin boşaldığı iddia edilen Ekrem A'ın kullandığı 41 L 9269 plakalı hafriyat kamyonu 10 araca çarptıktan sonra durabilmişti.
Kazada, 41 UE 533 plakalı otomobilde bulunan Fatih Can olay yerinde yaşamını yitirmiş, yaralanan 3'ü ağır 17 kişi de ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Kamyon sürücüsü Ekrem A, hastanedeki tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.