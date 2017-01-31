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YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
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26 ilin valisiyle video konferansla görüştüler

31 Ocak 2017 Salı, 14:21

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde görevli 26 vali ile video konferans sistemiyle görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özhaseki ile İçişleri Bakanı Soylu, İçişleri Bakanlığı Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk Encümen Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Doğu ve Güneydoğu'daki 26 ilin valisiyle video konferans sistemiyle bağlantı gerçekleştirdi.

Valiler video konferans aracılığıyla yapılan görüşmede, talep, görüş ve sorunlarını Özhaseki ile Soylu'ya iletti.

Belediye başkanlarının da hizmetlerinin değerlendirildiği görüşmede, çevre ve şehircilik alanındaki faaliyet, gelişme ve süreçler ele alındı.

Tüm çalışmalarda sosyal dokuyu ele almanın çok önemli ve kalıcı çözümün anahtarı olduğu belirtilen görüşmede, kreşler, gençlik merkezleri, engelli merkezleri, kadın merkezleri ve dini eğitim tesislerinin yapılmasının önemi vurgulandı.

Güvenlik politikalarının da konuşulduğu görüşmede, devletin ilgili tüm kurumlarının iş birliği içerisinde hareket ederek, kazanımların kalıcı olmasının önemli olduğu kaydedildi.

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