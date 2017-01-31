YÖK'te "Kadın Araştırma Merkezleri" toplantısı

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ANKARA (AA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü yetkilileri, üniversitelerin kadın araştırma merkezlerinin müdürleri ile kadın araştırmaları konusunda uzman akademisyenlerin katılımıyla "Kadın Araştırma Merkezleri" toplantısı gerçekleştirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, YÖK'te, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü yetkilileri, üniversitelerin kadın araştırma merkezlerinin müdürleri, kadın araştırmaları konusunda ilgili akademisyenler ve bir grup lisans öğrencisi olmak üzere 81 ilden 182 katılımcı ile düzenlenen "Kadın Araştırma Merkezleri" toplantısının açılışında konuşan YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, "Akademide Kadın Çalışmaları Birimi"nin faaliyetlerinden söz ederek, YÖK'ün üniversitelerin kadın çalışmaları merkezlerinden beklentilerini aktardı.

Kapıcıoğlu, YÖK'ün ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın akademide kadın liderliğine ve kadın haklarına verdiği önemi vurgulayarak, kadın çalışmaları merkezlerinin üniversitelerin bulundukları illerde, ilgili kurumlarla ve sivil toplumla çalışmalar yapması gerektiğini söyledi.

- Kadın çalışmaları ele alındı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu ise toplantının önemine değinerek, bakanlıkça son 10 yılda çıkarılan yasalarla yapılan çalışmaları aktardı.

Kadına şiddet, cinsel taciz, sığınma evleri, mültecilerle ilgili çalışmaları anlatan Ustaoğlu, ayrıca bakanlık bünyesinde yetiştirilen eğitimcilerle, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Diyanet İşleri Başkanlığında binlerce kişiye, bu konuda her yıl eğitim verildiğini ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Sivrikaya "YÖK Akademide Komisyon Çalışmaları", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur "Tutum Belgesi ve Üniversitelerimizden Beklentiler" konulu sunum yaptı.

Toplantının ilk oturumunda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürü Ustaoğlu, Bilgi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Sivrikaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülriz Uygur konuşma gerçekleştirdi.

İkinci oturumda ise Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) Müdürü Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış ve Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKAUM) Müdürü Doç. Dr. Özlem Belkıs sunum yaptı.

Toplantıda ayrıca, Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) Müdürü ve kadın çalışmalarını Türkiye'de ilk başlatan akademisyenlerden Prof. Dr. Serpil Sancar da deneyimlerini anlattı.