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Köyde mahsur kalan hastalar kurtarıldı

31 Ocak 2017 Salı, 14:28
Köyde mahsur kalan hastalar kurtarıldı

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan 4 hasta kurtarıldı.

İlçenin Çengilli köyünde oturan bir yaşındaki Samet Özkan, Ali Oral (60), Celal Oral (65) ve Zeynep Oral (38), çeşitli şikayetleri nedeniyle hastaneye götürülmek istendi.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanması nedeniyle İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye giden iş makinesi desteğindeki ekipler, yoğun çalışmaların ardından köy yolunu ulaşıma açtı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE ) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleriyle birlikte hastaları alarak Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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