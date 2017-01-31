Kop Dağı'nda tatil bereketi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BAYBURT (AA) - Bayburt-Erzurum sınırındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı, kış mevsiminde sürücülerin korkulu rüyası olurken, kayak severler içinse önemli bir eğlence mekanı konumunda.

Kışın en ağır yaşandığı kentlerden biri olan Bayburt'taki Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi, sömestr tatilinde vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Kentte özellikle önceki hafta etkili olan kar yağışının ardından kar kalınlığının ideal seviyeye ulaşması, başta öğrenciler olmak üzere kayak severlerin Kop Dağı Kayak Merkezi ve Kış Sporları Merkezi'ni tercih etmesini sağladı.

Yunus Emre Durgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayak yapmayı çok sevdiğini ve 7 yıldır kayak yaptığını söyledi.

Kış aylarında tatilinin yanı sıra hafta sonları da internet kafelere gitmek yerine kayağa geldiğini anlatan Durgut, "Burada sosyal aktivitemizi yapıyoruz. Kayağın, fiziksel gelişimimiz için daha iyi bir spor olduğunu düşünüyorum. Bura da hem arkadaşlarımızla eğleniyoruz hem de sosyal bir çevremiz oluyor." dedi.

Samet Olgun ise kayak merkezine arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için geldiğini belirterek, "Spor yapmak benim için çok büyük bir mutluluk. Buraya gelip hocaların anlattıklarıyla birlikte uyumlu çalışmak beni mutlu ediyor. Kayak yaparken zaman zaman sorunlar oluyor ama düşe kalka öğreniyoruz kayağı." diye konuştu.