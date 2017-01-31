Zonguldak'ta hırsızlık iddiası

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, bir kişinin emekli maaşını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İlçeye bağlı Ormanlı beldesi Sinitli Mahallesi'nde ikamet eden işitme engelli Mehmet Bektaş (78), ceketinin cebine koyduğu emekli maaşını bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Mutfak camındaki demirlerin sökülerek hırsızlık yapıldığını tespit eden ekipler, yapılan incelemeler sonucu şüpheliler V.B ve Ç.B'yi gözaltına aldı.
Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.B. ve Ç.B, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bu arada şüphelilerin, jandarmadaki ifadelerinde, çaldıkları parayla eğlenmek için İstanbul'a gideceklerini söyledikleri öğrenildi.