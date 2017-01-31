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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalya'daki terör örgütü PKK/KCK davası

31 Ocak 2017 Salı, 14:38

ANTALYA (AA) - Antalya'da, terör örgütü PKK/KCK terör örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma", "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlarından tutuklu yargılanan 3 sanık, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Neriman Seven, Gülistan Tekmenüray, Seher Beytaş, tutuksuz yargılanan sanıklar Emrah Çetin, Nazlı Çoban, Remziye Zengin, Nihat Akkaya, zanlıların avukatları ve yakınları katıldı.

Sanık Gülistan Tekmenüray savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü. Telefonunda bulunan, terör örgütü ile ilişkili görüntülerin kız kardeşine ait olduğunu savunan Tekmenüray, kız kardeşinin YPJ'ye katıldığını söylediği bir video paylaştığını iddia etti.

Tekmenüray, evinde yapılan aramalarda bulunan kitapların da yasak olduğunu bilmediğini savundu.

Sanıklardan Neriman Seven, örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyerek önceki savunmalarını yineledi. Antalya'ya eylem yapmak için gelmediğini iddia eden Seven, diğer sanıklarla örgütsel bağı olmadığını öne sürdü. Seven, "Örgütün dağ kadrosunda eğitim görüp, Antalya'ya eğitim için gönderildiğim iddiaları asılsızdır. Ben 'Sidar' diye bir kod isim kullanmadım." diye konuştu.

Antalya'yı çok iyi bilmediği için HDP il binasını gittiğini belirten Seven, diğer sanıklarla da parti binasında tanıştığını savundu.

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da savunmalarını dinledikten sonra, dosyadaki delillerin toplanmış olması ve mevcut delil durumunu değerlendirerek, tutuklu sanıklar Tekmenüray, Seven ve Beytaş'ın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Duruşma, diğer eksiklerin tamamlanması için ertelendi.


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