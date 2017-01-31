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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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"2020'ye kadar öğretmen açığı 100 bin olacak"

31 Ocak 2017 Salı, 14:46

ANTALYA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, 2020'li yıllara kadar öğretmen ihtiyacının 100 bin civarında olacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Tekin, bir programa katılmak üzere geldiği Antalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının Türkiye'deki öğretmen projeksiyonunu tanımladığını ve yıllar içinde ne kadar öğretmene ihtiyaç duyulduğunu açıkladığını söyledi.

Bunun kamuoyuyla paylaşılmayan bir bilgi olmadığının altını çizen Tekin, şöyle devam etti:

"Bizim norm tanımlamamıza göre, 2020'li yıllara kadar öğretmen ihtiyacımızın maksimum 100 bin civarında olacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl 70 bin civarında. Tablo çok açık, öğretmen ihtiyacımız bu kadar. Biz mevcut mezun arkadaşlarımızdan, öğretmen adaylarından ve üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olacaklar arasından en uygunlarını sınavlarla aramıza dahil edeceğiz. Biz her yıl belli oranda, bütçeden bize ayrılan kadro oranında öğretmen istihdamına devam edeceğiz. Yeni bir durum yok ortada. Öğretmen istihdamına yönelik projeksiyonumuz bu."

- "Kontenjan, YÖK'ün inisiyatifinde olan bir konu"

Tekin, eğitim fakültelerine alınacak öğrenci sayılarını YÖK'le konuştuklarını ve yakın tarihte YÖK'ün bu fakültelere giriş için bir taban puan getirdiğini anımsattı.

Bunun iki kurumun ortak çalışması olduğunu vurgulayan Tekin, "YÖK'le bu konuda çok uyumlu çalışıyoruz. Biz öğretmen ihtiyacımıza yönelik projeksiyonu YÖK'le paylaşıyoruz, YÖK de eğitim fakülteleri ve öğretmenliğe kaynak teşkil eden diğer fakültelerin öğrenci kontenjanları ile ilgili kararları veriyor. Bu paylaşımı çok sağlıklı bir şekilde yapıyoruz. Ancak sonuçta kontenjan, YÖK'ün inisiyatifinde olan bir konu." ifadesini kullandı.


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