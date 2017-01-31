Muammer Aksoy'un ölümünün 27. yılı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk ilkelerinin ve laik Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz savunucusu" olarak nitelediği hukukçu ve siyaset adamı Prof. Dr. Muammer Aksoy'u, ölümünün 27'nci yılında saygı ve özlemle andığını bildirdi.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 31 Ocak 1990'da, Ankara Bahçelievler'deki evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Prof. Dr. Aksoy'un ölümünün 27'nci yılı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Atatürk ilkelerinin ve laik Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz savunucusu Muammer Aksoy'u katledilişinin 27. yılında saygı ve özlemle anıyorum." ifadesini kullandı.