Eski senatör Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski CHP Sivas Senatörü Hüseyin Öztürk'ün cenaze törenine katıldı.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu 94 yaşında hayatını kaybeden Eski CHP Sivas Senatörü Öztürk için Kocatepe Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Öztürk'ün cenazesine CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski siyasetçiler, milletvekilleri, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker ve Öztürk'ün ailesi katıldı.
Cenaze namazının ardından Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün tabutunu bir süre taşıdı.
Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Karşıkaya Mezarlığında defnedildi.
Öte yandan cenaze namazı öncesi Kılıçdaroğlu, bazı vatandaşların isteklerini geri çevirmeyerek onlarla fotoğraf çektirdi.