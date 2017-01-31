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Batman merkezli FETÖ/PDY operasyonu

31 Ocak 2017 Salı, 14:50

BATMAN (AA) - Batman merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 akademisyenden 4'ü tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Batman merkezli olmak üzere İzmir ve Mersin'de 7 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki ifadelerinden sonra 1. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 5 akademisyenden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 2 zanlı aranıyor.




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