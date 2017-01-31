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CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan:

31 Ocak 2017 Salı, 14:50

ADANA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgil'in gözaltına alınmasına ilişkin, "Bugün görüyoruz ki sahte, montajlanmış, 7 yıl önce atılmış tweetler nedeniyle, parti meclisi üyemiz Sera Kadıgil, gözaltına alınıp ifadeye götürülmüştür." dedi.

Tezcan, Adana Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'da uçağa binerken üzücü bir haber aldığını, CHP PM üyesi Kadıgil'in İstanbul'da gözaltına alındığını öğrendiğini belirtti.

Kadıgil'in son dönemde özellikle anayasa değişikliği sürecinde, televizyonlarda gösterdiği yüksek performans nedeniyle göz doldurduğunu savunan Tezcan, şöyle devam etti:

"Konuşmalarıyla, sade, berrak, net anlatımlarıyla anayasaya niye karşı çıktığımızı çok rahat anlatıyordu. Karşısına çıkan akademisyenleri de hırpalayıp bir kenara koyabilecek noktada, yetenekte bir arkadaşımızdı. Son dönemdeki çıkışları göz doldurmuş ve iktidar kanadını korkutmuş olacak ki geçen hafta sonundan itibaren Sera Kadıgil'e yönelik bir linç kampanyası başladı. 7 yıl öncesinde attığı tweetler, parçalanarak, montajlanarak, 7 yıl öncesinden aranıp bulunarak, çeşitli montajla ve anlamları değiştirilerek servis edilmeye başlandı ve üzerinde bir linç kampanyası başladı. Bunlardan dolayı hiçbir kaygımız, korkumuz yok. Arkadaşımız da ne demek istediğini çok açık şekilde anlatmıştı. Bugün görüyoruz ki sahte, montajlanmış, 7 yıl önce atılmış tweetler nedeniyle, parti meclisi üyemiz Sera Kadıgil, gözaltına alınıp ifadeye götürülmüştür."

- "Bu, siyasi rehin alma kampanyasıdır"

Tezcan, anayasa değişikliği halk oylamasına yönelik yürütülen "hayır" kampanyasına değinerek şunları kaydetti:

"(Hayır) kampanyası yapanları korkutmaya, kampanyayı terörize etmeye dönük adımları ne yazık ki çok sık görmeye başladık. Bu, siyasi rehin alma kampanyasıdır. Buna pabuç bırakmayacağız, buna müsaade etmeyeceğiz. Hükümet çevrelerine sesleniyorum, kampanyayı terörize etmekten vazgeçin, bizi korkutamazsınız. Bizim geçmişimizi kurcalamaya kalkarak bugün Türkiye'de vatandaşın 'Hayır' diyeceği anayasa değişikliğinden 'Evet' çıkaramazsınız. 'Bundan medet ummaktan, Türkiye'yi terörize etmekten vazgeçin' diye çağrı yapıyorum. Sayın Başbakan, sayın Adalet Bakanı, hükümet üyeleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve bütün yargı çevreleri, hukuk içerisinde kalın, bu kampanyada yargıyı iktidarın sopası haline getirmeyin."

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