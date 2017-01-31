Cesedin yerini 3 kez değiştiren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istemi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da Erdoğan Veziroğlu'nu sırtına taşla vurduktan sonra telle boğarak öldürdükleri ve cesedinin yerini 3 kez değiştirdikleri iddia edilen 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Veziroğlu'nun öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucu B.E, M.A, N.K, Ö.A.G. ve S.Y, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianamede, öldürülen Veziroğlu'nun kadın sanık N.K ile daha önce ortak iş yeri açtığı, işlerin yolunda gitmemesi nedeniyle ortaklığı sonlandırdıkları kaydedildi.

Veziroğlu'nun eski ortağı N.K'ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu aktarılan iddianamede, çektiği görüntülerle şantajda bulunduğu iddiası yer aldı.

İddianamede, N.K'nin olayı arkadaşı S.Y'ye anlattığı, Veziroğlu'nu öldürmek için plan yapmaya başladıkları, daha sonra durumu arkadaşları B.E, M.A. ve Ö.A.G. ile de paylaştıkları aktarıldı.

Zanlıların Veziroğlu'nu öldürmeleri için 500 bin liraya anlaştıkları vurgulanan iddianamede, N.K. ve S.Y'nin eve çağırdıkları maktulün içeceğine uyuşturucu koydukları ancak başarılı olamadıkları belirtildi. İddianamede, daha sonra piknik için Doyran'a çağırdıkları Veziroğlu'na uyuşturucu madde koydukları yemeği yedirdikleri ifadesine yer verildi.

İddianamede sanıkların, uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen Veziroğlu'nun sırtına taşla vurdukları, tel kablo ile boğarak öldürdükleri, cesedini önce Doyran bölgesi, sonra Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki ormanlık alan ve son olarak da Kepez ilçesindeki Varsak bölgesindeki bir kuyuya attıkları vurgulandı.

Tutuklu yargılanan sanıklardan B.E, M.A, N.K, Ö.A.G. ve S.Y. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, cinayetle ilgili olduğu öne sürülen 4 kişi hakkında da "Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçlardan çeşitli miktarlarda hapis cezası talep edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 Mayıs 2016 tarihinde, Varsak bölgesindeki tarihi höyükte Erdoğan Veziroğlu'na ait olduğu belirtilen ceset bulunmuştu. Olay ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetle bağlantısı olduğu iddia edilen 5 kişi tutuklanmıştı.



