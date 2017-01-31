31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Cesedin yerini 3 kez değiştiren sanıklara ağırlaştırılmış müebbet istemi

31 Ocak 2017 Salı, 14:51

ANTALYA (AA) - Antalya'da Erdoğan Veziroğlu'nu sırtına taşla vurduktan sonra telle boğarak öldürdükleri ve cesedinin yerini 3 kez değiştirdikleri iddia edilen 5 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Veziroğlu'nun öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucu B.E, M.A, N.K, Ö.A.G. ve S.Y, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edilen iddianamede, öldürülen Veziroğlu'nun kadın sanık N.K ile daha önce ortak iş yeri açtığı, işlerin yolunda gitmemesi nedeniyle ortaklığı sonlandırdıkları kaydedildi.

Veziroğlu'nun eski ortağı N.K'ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu aktarılan iddianamede, çektiği görüntülerle şantajda bulunduğu iddiası yer aldı.

İddianamede, N.K'nin olayı arkadaşı S.Y'ye anlattığı, Veziroğlu'nu öldürmek için plan yapmaya başladıkları, daha sonra durumu arkadaşları B.E, M.A. ve Ö.A.G. ile de paylaştıkları aktarıldı.

Zanlıların Veziroğlu'nu öldürmeleri için 500 bin liraya anlaştıkları vurgulanan iddianamede, N.K. ve S.Y'nin eve çağırdıkları maktulün içeceğine uyuşturucu koydukları ancak başarılı olamadıkları belirtildi. İddianamede, daha sonra piknik için Doyran'a çağırdıkları Veziroğlu'na uyuşturucu madde koydukları yemeği yedirdikleri ifadesine yer verildi.

İddianamede sanıkların, uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen Veziroğlu'nun sırtına taşla vurdukları, tel kablo ile boğarak öldürdükleri, cesedini önce Doyran bölgesi, sonra Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'ndeki ormanlık alan ve son olarak da Kepez ilçesindeki Varsak bölgesindeki bir kuyuya attıkları vurgulandı.

Tutuklu yargılanan sanıklardan B.E, M.A, N.K, Ö.A.G. ve S.Y. hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, cinayetle ilgili olduğu öne sürülen 4 kişi hakkında da "Delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme" gibi suçlardan çeşitli miktarlarda hapis cezası talep edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 14 Mayıs 2016 tarihinde, Varsak bölgesindeki tarihi höyükte Erdoğan Veziroğlu'na ait olduğu belirtilen ceset bulunmuştu. Olay ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, cinayetle bağlantısı olduğu iddia edilen 5 kişi tutuklanmıştı.


İLGİLİ HABERLER

Kros Milli Takımı, Kemer'deki kampını tamamladı
YEREL

KROS MİLLİ TAKIMI, KEMER'DEKİ KAMPINI TAMAMLADI
Doğum yaptıktan sonra FETÖ'den gözaltına alınan kadın serbest
YEREL

DOĞUM YAPTIKTAN SONRA FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINAN KADIN SERBEST
Antalyaspor Bisiklet takımı sponsorlük anlaşmasını uzattı
YEREL

ANTALYASPOR BİSİKLET TAKIMI SPONSORLÜK ANLAŞMASINI UZATTI
&quot;2020'ye kadar öğretmen açığı 100 bin olacak&quot;
YEREL

"2020'YE KADAR ÖĞRETMEN AÇIĞI 100 BİN OLACAK"
Antalya'daki terör örgütü PKK/KCK davası
YEREL

ANTALYA'DAKİ TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/KCK DAVASI
Tütüncü: 'Dokuma, meclisin şeref madalyası'
YEREL

TÜTÜNCÜ: 'DOKUMA, MECLİSİN ŞEREF MADALYASI'
Başkan Uysal: ' Muratpaşa olarak ezberleri bozduk'
YEREL

BAŞKAN UYSAL: ' MURATPAŞA OLARAK EZBERLERİ BOZDUK'
Alanya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ALANYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
20 yaşında ama 30 kilo ağırlığında
YEREL

20 YAŞINDA AMA 30 KİLO AĞIRLIĞINDA
Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Antalyaspor yerini korumak istiyor
YEREL

ANTALYASPOR YERİNİ KORUMAK İSTİYOR
Antalya'da 4 polis hakkında müebbet istemi
YEREL

ANTALYA'DA 4 POLİS HAKKINDA MÜEBBET İSTEMİ
Fındıkkıran balesi yarı yıl tatiline özel sahnede
YEREL

FINDIKKIRAN BALESİ YARI YIL TATİLİNE ÖZEL SAHNEDE
KONSEM'de yabancı dil kurslarına ilgi büyük
YEREL

KONSEM'DE YABANCI DİL KURSLARINA İLGİ BÜYÜK
Okçulukta hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları
YEREL

OKÇULUKTA HEDEF 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI
Kepez Belediyespor voleybol takımı galibiyet serisini 9'a çıkardı
YEREL

KEPEZ BELEDİYESPOR VOLEYBOL TAKIMI GALİBİYET SERİSİNİ 9'A ÇIKARDI
İş adamının oğlunun kaçırıldığı iddiası
YEREL

İŞ ADAMININ OĞLUNUN KAÇIRILDIĞI İDDİASI
Muratpaşa'dan Antalyalılara yeni yaşam merkezi
YEREL

MURATPAŞA'DAN ANTALYALILARA YENİ YAŞAM MERKEZİ
Antalya en kalabalık 5'inci il oldu
YEREL

ANTALYA EN KALABALIK 5'İNCİ İL OLDU
Antalya'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

ANTALYA'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Burdur'da planlı elektrik kesintisi
YEREL

BURDUR'DA PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
&quot;İçimizdeki Kahramanlar&quot; 15 Temmuz'u anlattı
YEREL

"İÇİMİZDEKİ KAHRAMANLAR" 15 TEMMUZ'U ANLATTI
Alanya'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

ALANYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ