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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Kros Milli Takımı, Kemer'deki kampını tamamladı

31 Ocak 2017 Salı, 14:58


ANTALYA (AA) - Atletizmde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası'na katılacak Kros Milli Takımı, Antalya'nın Kemer ilçesindeki kampını tamamladı.

Kemer'deki bin 300 rakımlı Ovacık Yaylası'ndaki hazırlıklarını tamamlayan milli takımda 12 sporcu yer aldı.

Milli takım antrenörlerinden Mehmet Kiper, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Portekiz'in Albufeira kentinde 5 Şubat Pazar günü yapılacak şampiyonanın hazırlıklarını tamamladıklarını ve yarın Portekiz'e hareket edeceklerini söyledi.

Kiper, kamp döneminde herhangi bir olumsuzluk olmadığını ancak kar nedeniyle bazı parkurları kullanamadıklarını kaydetti.

Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini anlatan Kiper, Portekiz'de hemen hemen her yıl kürsüye çıktıklarını ifade ederek, "Hedefimiz, kürsüye çıkmak. Portekiz'deki şampiyonaya katılan her ülkenin kotası normalde bir ama Türkiye her şampiyonada en az ilk üçe girdiği için toplam 8 kulüple katılıyor. Bundan dolayı her kulüp, şampiyonada ilk üç adayı." dedi.

Kiper, Portekiz'den döndükten sonra dünya şampiyonası için Duacı Gençlik Kamp Alanı'nda 20 Şubat Pazartesi gününe kadar tekrar kampa gireceklerini kaydetti.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül de kampın son gününde milli sporcuları ziyaret etti. Gül, Portekiz'deki şampiyona öncesi tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.


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