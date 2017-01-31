Manisa merkezli FETÖ/PDY soruşturması

MANİSA (AA) - Manisa merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Manisa, İzmir, Afyonkarahisar ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, FETÖ/PDY içinde faaliyet yürüttükleri öne sürülen ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.
Aralarında meslekten ihraç edilen doktor, sağlık çalışanı ile öğretmenlerin de bulunduğu şüpheliler emniyete götürüldü.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen 1 dolar ve çeşitli dijital verilere el konuldu.