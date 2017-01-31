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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Darbedilen zihinsel engelli ve ailesine devlet sahip çıktı

31 Ocak 2017 Salı, 15:01

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Palandöken ilçesinde darbedilen zihinsel engelli ve ailesine, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından psikolog desteği verilmeye başlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cemil İlbaş, Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Cemil Yeşilyurt ve beraberindeki heyet, 25 Ocak'ta İ.K. tarafından darbedilen zihinsel engelli M.L.A. ve ailesini evlerinde ziyaret etti.

İlbaş ve Yeşilyurt, bir süre sohbet ettiği baba Sinan A'dan olay hakkında bilgi aldı.

Cemil İlbaş, yaptığı konuşmada, yaşanan bu olumsuz süreç konusunda kamu vicdanının üstün geleceğine ve suçluların cezalandırılacağına inandığını söyledi.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten İlbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olayda engelli M.L.A'nın şiddet görmesi yaşanan durumu daha da vahimleştiriyor. Kurum olarak şiddete maruz kalan aileye elimizden gelen imkanlar doğrultusunda destek vereceğiz. Kurumumuzun hukuk birimi, bu davaya müdahil oldu. Ayrıca psikolojik olarak olumsuz etkilenen ailemize psikolog desteği sağladık. Kurum psikoloğumuz, belirli periyotlarla mağdur ailenin evine giderek destek verecek. Bakanlık olarak belirlediğimiz 'Biz büyük bir aileyiz, kimsenin kaybolmasına izin vermeyiz' misyonuyla mağdur vatandaşlarımıza elimizden geleni yapmaya hazırız."

Yeşilyurt da 3 çocuğundan ikisi engelli olan ailenin evde bakım hizmetlerinden yararlandığını, bu kişilere destek olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

- "Gerekenin yapılmasını istiyorum"

Baba Sinan A. ise olay nedeniyle kabus dolu günler yaşadıklarını dile getirdi.

Çocuklarını çok sevdiğini anlatan Sinan A, "Çocuğumun darbedilmesi çok zorumuza gitti. Benim, eşimin ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. O kamera kayıtlarını izledikçe içimiz paramparça oluyor. Ama gerekenin yapılmasını istiyorum. Yetkililerimize teşekkür ediyorum. Devletin şefkatli elini yanımızda görmekten mutlu olduk." dedi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde zihinsel engelli M.L.A'nın İ.K. tarafından darbedilmesi, güvenlik kameralarınca kaydedilmişti. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan ve Erzurum 1. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İ.K, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve haftada 3 gün karakola gidip imza atmasına karar verilerek, serbest bırakılmıştı.

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