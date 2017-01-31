ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Hudeyde Limanı yakınlarında devriye görevi yürüten Suudi Arabistan'a ait fırkateyne yönelik intihar saldırısını kınadı.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Husi milislerinin Hudeyde Limanı'nın batısında Suudi fırkateynine yönelik saldırısının kınandığı belirtildi.
Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Kardeş Suudi Arabistan Krallığı halkına ve yönetimine taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.