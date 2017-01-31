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Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

31 Ocak 2017 Salı, 15:12


ANKARA (AA) - 2017 Afrika Uluslar Kupası yarı final maçları, yarın ve 2 Şubat Perşembe günü oynanacak.

Gabon'da düzenlenen 31. Afrika Uluslar Kupası'nın finalistleri, yarın TSİ 22.00'de başlayacak Burkina Faso-Mısır ve 2 Şubat Perşembe günü aynı saatte yapılacak Kamerun-Gana karşılaşmalarının ardından belli olacak.

Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor forması giyen Abdou Razack Traore ve Kayserispor'da top koşturan Alain Traore'yi kadrosunda barındıran Burkina Faso ile Mısır, başkent Libreville'de karşılaşacak.

Turnuva öncesi Kayserispor'la olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Prejuce Nakoulma'nın 2 golle öne çıktığı Burkina Faso, 2013'ten sonra tarihinde 2. kez finale çıkmaya çalışacak.

7 şampiyonlukla Afrika Uluslar Kupası'nın en başarılı takımı olan Mısır ise kupayı son kez kaldırdığı 2010'dan bu yana yükselemediği finali kovalayacak.


- Beşiktaşlı Aboubakar, Sivassporlu Boye'a karşı

Kamerun ile Gana arasındaki diğer yarı final mücadelesi ise 2 Şubat'ta TSİ 22.00'de yapılacak. Franceville kentindeki maç, Afrika Uluslar Kupası'nı 4'er defa müzelerine götüren takımların mücadelesine sahne olacak.

Beşiktaş'ın Kamerunlu forvet oyuncusu Vincent Aboubakar ile TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Ganalı savunma oyuncusu John Boye da karşı karşıya gelecek.

Lyon'dan Nicolas Nkoulou, Marsilya'dan Clinton N'Jie, Lorient'den Benjamin Moukandjo gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kamerun, 2008'den beri hasret kaldığı finale adını yazdırmak peşinde.

West Ham Unitedlı Andre Ayew, Aston Villa'da oynayan kardeşi Jordan Ayew, kariyerine El-Ehli Dubai'de devam eden Asamoah Gyan gibi gol yollarında etkili isimlere sahip Gana da, 2015'te olduğu gibi finale çıkmak istiyor.

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