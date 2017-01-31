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Erzurum'un tarihi yapıları kardan minyatürleriyle tanıtılacak

31 Ocak 2017 Salı, 15:17

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlenecek 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF 2017) öncesinde Atatürk üniversitesi (AÜ) tarafından kentin tarihi yapılarının sergilenmesi amacıyla kar yığınları bir araya getirilerek "kültür sokağı" oluşturuluyor.

Kentte, 11-18 şubat tarihleri arasında yapılacak EYOF için Erzurum'a gelecek misafirlerin hoş zaman geçirmeleri ve kentin tarihi zenginliklerini de görmelerini sağlamak amacıyla AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ile ekibi tarafından, üniversitenin rektörlük binası arkasındaki alanda 'kültür sokağı" çalışması başlatıldı.

Bünyesinde kentin tarihi ve kültürel değerlerini yansıtan eserlerin kardan maketlerinin yer alacağı sokağın yapımı için görevliler, kar yığınlarını bir araya toplayarak kalıplara aldı.

Soğuk havanın etkisiyle buz tutan kar kalıplarını testere ile keserek tuğla haline getiren görevliler, bu tuğlalar ile kardan duvarlar ve kentin tarihi eserlerinin maketlerini yapıyor.

Görevliler, hem EYOF'ta kentin tanıtımını yapmak hem de kış turizmine katkıda bulunmak amacıyla tonlarca kar kullanarak oluşturdukları alanda tarihi Çifte Minareli Cami, Yakutiye Medresesi, Saat Kulesi, Erzurum Kalesi surları ile tabyaların kardan minyatürlerini inşa etmeyi sürdürüyor.

AÜ öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar diyarı Erzurum'da, EYOF etkinlikleri kapsamında 'kültür sokağı' oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Organizasyona kardan eserler yaparak katkıda bulunmak istediklerini anlatan Zengin, "Erzurum'u tanıtıcı mimari ögeleri kardan şekillendiriyoruz. Kültür Sokağı'nın 10 Şubat'ta açılışını yapacağız. Güzel bir etkinlik olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında önümüzdeki günlerde, buz kütlelerine de şekiller vereceğiz. Gece gündüz çalıştığımız bu sokak bittiğinde çok güzel bir eserin ortaya çıkacağına eminiz." diye konuştu.

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