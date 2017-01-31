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AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar Belediyesi ile Vestel tarafından, yerli cep telefonu kullanımını artırmak amacıyla "Ülkemi seviyorum yerli cep telefonu kullanıyorum" kampanyası başlatıldı.

Afyonkarahisar Belediyesi ile Vestel tarafından başlatılan kampanya, termal bir otelde düzenlenen programda kamuoyuna tanıtıldı.

Törende konuşan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, Vestel olarak 153 ülkeye 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

Cep telefonu ihracatına da başladıklarını ifade eden Erdoğan, bu piyasaya girmekle daha da büyüyeceklerini bildirdi.

Erdoğan, günümüzde savaşların artık "ekonomik savaş" olarak yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vestel bu ihracat hamlesini yapınca, iki defa bize karşı anti-damping davası açıldı. Hepsinden aklandık. Artan ihracatımızla beraber daha fazla istihdam ve araştırma geliştirmeye bütçe ayıracağız. Vestel olarak savunma sanayisinde de varız. Savunma sanayimizde insansız hava araçlarını yaptık. Şu anda ordumuza hizmet veriyorlar. İnşallah daha yenilerini de yapacağız. Türkiye bir tür ekonomik savaşın içinde. Bunu hepimiz biliyoruz ve bizim gibi global anlamda rekabetten kopmayan yerli kuruluşların desteklenmesinde büyük fayda var. Halkımız buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinesi gibi dayanıklı tüketim mallarında gösterdiği hassasiyetle yerli malı kullanmaya yöneldi. Cep telefonu piyasası geç girilen bir alan olduğu için halkımızda bu konuda bir tereddüt var. Dolayısıyla bu tür kampanyalar, örnek olacak. Kanaat önderi pozisyonundaki kişilerimizin ve protokolümüzün kullanımı çok önemli."

- 24 saatte tamir veya değişim sözümüz var



Cep telefonu piyasasının kişisel algısı çok önemli olan, insanların kendilerini kişiselleştirdiği bir alan olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:

"Telefonlarımızı üretirken, çok yerli vurgular yaptık. Yenilikler kullanıldıkça görülecek. Çok özel aplikasyonlarımız var. Mesela imsak var. Saatli maarif takviminin uygulamaları var. Ramazan ayına özel uygulamalarımız var. Müziklerin büyük çoğunluğunu yerli müziklerden oluşturduk. 'Nasıl bir lokal ürün ortaya çıkarırız, Türk halkı bundan ne bekler?' sorusunun cevabını araştırıp Ar-Ge'mizde bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Devamlı olarak da yeniliyoruz. Mesela şu anda üç büyük şehirde gelişim üssü kurduk. Bu konuda iddialıyız. Tamir ve servis konularında büyük firmaların 15-20 günde dönüş yaptığı sıkıntıları 24 saat içinde çözeceğimize veya yenisi ile değiştireceğimize dair taahhüdümüz var. Bunu ülke genelinde bulunan 350 servisimizle yerine getireceğiz."

- "3-5 katı bedelle satılan ithal telefonlara ödenen dövize acıdım"

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ise cep telefonlarının günlük hayatın vazgeçilmez iletişim araçlarından biri olduğunu söyledi.

Türkiye'nin her yıl 5 milyar dolara yakın bir bedeli yurt dışına ithal cep telefonları için ödediğini anlatan Çoban, "Dört yıldır kullandığım ABD menşeli telefonu bir ay önce bırakarak Vestel Venüs serisi cep telefonumu kullanmaya başladım. Alışma ve adaptasyon süresini atlattıktan sonra artık yeni telefonumu büyük bir memnuniyetle kullanıyorum. Bu durumu gördükten sonra neredeyse 3-5 katı bedelle satılan ithal telefonlara ödenen dövize acıdım." diye konuştu.

Erdoğan, dövizlerin PKK, PYD, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerini destekleyen ülkelere gittiğini dile getirerek, bu milli şuur ve ruhla, Afyonkarahisar Belediyesi olarak yerlilik oranı en yüksek cep telefonunu üreten Vestel ile iş birliği yaptıklarını, Türkiye çapında bu kampanyayı başlattıklarını bildirdi.

- "Gayemiz, ülkemizin teknolojide de söz sahibi olması"

Belediye başkan yardımcıları ve daire müdürlerinin bu kampanya kapsamında yerli cep telefonu kullanmaya başladığına dikkati çeken Çoban, "Gayemiz, ülkemizin teknolojide de söz sahibi olması, kendi mühendislerimize, emekçilerimize ve iş adamlarımıza kaliteli ürün üretme konusunda bir fırsat vermek, güvenmek, cesaretlendirmek ve önlerini açmaktır. Bu vizyonla bakanlıklar başta olmak üzere valiliklerimizi, belediye başkanlıklarımızı ve bütün idari makamları, meslek odalarını, sivil toplum örgütlerini ve tüm halkımızı, 'Ülkemi Seviyorum Yerli Cep Telefonu Kullanıyorum' kampanyasına katılmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Toplantıda, Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu Venus, il protokolüne hediye edildi.