31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun'da silahla yaralama ve darp iddiası

31 Ocak 2017 Salı, 15:22

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kişiyi kurusıkı tabancayla yaraladığı ve darbettiği iddia edilen şüpheli, tutuklandı.

İddiaya göre, Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda otomobilden inen H.F.G, buradaki marketin önünde tuvaletini yaptı. Bunun üzerine market çalışanı Yakup Çırak (46) ile H.F.G. arasında tartışma yaşandı.

Araçta bulunan ve arkadaşının tartıştığını gören Oğuzhan B. (23), kurusıkı tabancayla ateş ederek Çırak'ı yüzünden yaralayarak tabancanın kabzasıyla darbetti. Çırak, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden H.F.G, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Oğuzhan B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


İLGİLİ HABERLER

İlkadım karla mücadele ediyor
YEREL

İLKADIM KARLA MÜCADELE EDİYOR
Samsun'da &quot;Hurrem Sultan&quot; balesi sahnelenecek
YEREL

SAMSUN'DA "HURREM SULTAN" BALESİ SAHNELENECEK
Tekkeköy Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

TEKKEKÖY BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Balkan Türkleri mübadelenin 94. yıl dönümünü unutmadı
YEREL

BALKAN TÜRKLERİ MÜBADELENİN 94. YIL DÖNÜMÜNÜ UNUTMADI
Başkan Yılmaz'dan 'kar' eleştirilerine cevap
YEREL

BAŞKAN YILMAZ'DAN 'KAR' ELEŞTİRİLERİNE CEVAP
Samulaş: &quot;Raylı sistem hattında hizmet sürüyor&quot;
YEREL

SAMULAŞ: "RAYLI SİSTEM HATTINDA HİZMET SÜRÜYOR"
Samsun TSO'dan &quot;kurumsallaşma&quot; eğitimi
YEREL

SAMSUN TSO'DAN "KURUMSALLAŞMA" EĞİTİMİ
Samsun'da DEAŞ operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU
Bafra'da OSB toplantısı
YEREL

BAFRA'DA OSB TOPLANTISI
Atakum'da kar mesaisi
YEREL

ATAKUM'DA KAR MESAİSİ
UNESCO sürecinde Kızılırmak Deltası
YEREL

UNESCO SÜRECİNDE KIZILIRMAK DELTASI
Hastane çatısında kar temizliği
YEREL

HASTANE ÇATISINDA KAR TEMİZLİĞİ
Samsun'da kar yağışı
YEREL

SAMSUN'DA KAR YAĞIŞI
Yurt : &quot;Karla mücadele donanımımız yeterli&quot;
YEREL

YURT : "KARLA MÜCADELE DONANIMIMIZ YETERLİ"
Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

AK Parti Bafra İlçe Danışma Kurulu Toplantısı
YEREL

AK PARTİ BAFRA İLÇE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
İlkadım'da karla mücadele
YEREL

İLKADIM'DA KARLA MÜCADELE
İlkadım Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL

İLKADIM BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINI UNUTMADI
Orta Karadeniz'de çığ ve don uyarısı
YEREL

ORTA KARADENİZ'DE ÇIĞ VE DON UYARISI

Samsun'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

SAMSUN'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Demirkan yeniden başkan
YEREL

DEMİRKAN YENİDEN BAŞKAN