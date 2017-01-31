Samsun'da silahla yaralama ve darp iddiası

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kişiyi kurusıkı tabancayla yaraladığı ve darbettiği iddia edilen şüpheli, tutuklandı.
İddiaya göre, Atakum ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda otomobilden inen H.F.G, buradaki marketin önünde tuvaletini yaptı. Bunun üzerine market çalışanı Yakup Çırak (46) ile H.F.G. arasında tartışma yaşandı.
Araçta bulunan ve arkadaşının tartıştığını gören Oğuzhan B. (23), kurusıkı tabancayla ateş ederek Çırak'ı yüzünden yaralayarak tabancanın kabzasıyla darbetti. Çırak, ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden H.F.G, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Oğuzhan B. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.