Bursa'nın aralık ihracatı arttı, ithalatı azaldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın aralık ayında ihracatının arttığı, ithalatının ise azaldığı bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa'nın 2016 yılı aralık ayı ihracatı, 2015'in aynı ayına göre yüzde 19,6 artarak 870 milyon 944 bin dolar, ithalatı da yüzde 0,6 azalarak, 703 milyon 977 bin dolar oldu.

Ülke ihracatı ise 2016 yılı aralık ayında, 2015'in aynı ayına göre yüzde 9 artarak 12 milyar 807 milyon dolara, ithalatı da yüzde 2,3 artarak 18 milyar 405 milyon dolar olarak gerçekleşti.