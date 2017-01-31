Çocukluk hayali "erkek işi" denilen teknisyenliği başarıyla yürütüyor

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta yaşayan 26 yaşındaki Eda Kuşcu, ailesi ve çevresindekilerin tüm karşı çıkmalarına rağmen çocukluk hayali ısıtma ve soğutma sistemleri teknisyenliği yapıyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yörükselim Mahallesi'ndeki iş yerinde, kombi, klima, tesisat montaj ve bakım üzerine 7 ay önce ortağı Hamdi Sökmen ile iş yeri açan Kuşcu, 14 yaşından beri hayal ettiği işe sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Babası meslek lisesine gitmesine izin vermeyince çocukluk hayali teknisyenliği girdiği iş yerlerinde sürdürmeye çalışan Kuşcu, Kahramanmaraş'ta iş yeri açtı.

Özellikle babasıyla yakınlarının "Yapmazsın, bu meslek erkek mesleği" diye karşı çıkmasına rağmen hayalinin peşinden giden genç kadın, teknik servislik yapmaya başladı.

Kuşcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ısıtma ve soğutma sistemleri üzerine teknik serviste çalışmanın çocukluk hayali olduğunu söyledi.

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Kuşcu, aldığı olumsuz tepkilere rağmen yılmadığını belirterek, "Olumsuz birçok tepki aldım ama mesleği devam ettirmeye çalışıyorum. Ailem 'sen kızsın yapamazsın' dediler. Akrabalarım olsun, çevrem olsun senin 'yapabileceğin bir iş değil' dediler ama ben herkese inat yapmaya devam ettim." dedi.

İş için gittiği evlerde olumlu tepki aldığını anlatan genç teknisyen, şöyle devam etti:

"İnsanlar eşleri evde tek olduğu için teknisyen çağırmak istediklerinde akşam saatlerinde çağırıyorlardı ama bayan teknisyen olunca gündüz rahatlıkla bizi evlerine alabiliyorlar. Amacım ileride işimi daha da iyi öğrenmek. Şu anda kombilere, klimalara, doğalgaz kazanlarına bakıyoruz. Bunu ilerleterek daha da genişletmek istiyoruz. Bu meslek benim 14 yaşımda bir hayalimdi. Ben o zamanlar doğalgaz ve hesap bölümü okumak istiyordum. Babam göndermemişti. 14 yaşındaki hayalim gerçek oldu."

Kuşcu'nun ortağı Hamdi Sökmen de bir kadınla çalışmanın müşterilere güven verdiğini ifade ederek, "Evlerde olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz. Bayan teknisyen ile giriş çıkış yaptığımız için haliyle daha güven veriyoruz insanlara. Bu da bizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Müşterilerden Sibel Attaroğlu da kadın teknisyen görünce çok şaşırdığını söyledi.

Bir kadın teknisyenin kendilerine de güven verdiğini aktaran Attaroğlu, Eda Kuşcu'yu çağın "Şoför Nebahat"i olarak gördüğünü söyledi.