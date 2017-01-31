Batı Karadeniz sahilinde telef olmuş sığırların bulunması

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki sahillere vuran telef olmuş sığırların, ithal hayvan nakli yapan gemilerden denize atladıkları ya da atılmış olma ihtimallerinin değerlendirildiği bildirildi.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Çayağzı ve Akkaya köyleri ile Akyazı Mahallesi'deki plajlara vuran 6 sığırın, bir buçuk yaşlarında ve ortalama 500 kilogram canlı ağırlıkta oldukları belirtildi.

Hayvanlardan ikisinin Romanya menşeli kulak küpesi taşıdığı aktarılan açıklamada, diğer küpe numaralarının Türkiye'ye ait olmaması nedeniyle menşelerinin belirlenemediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, gömülerek imha edilen hayvanların hastalık yönünden incelenmesi ve numune alımına uygun olmadığının tespit edildiği vurgulanarak, "Küpe numaralarının milli hayvanlarımıza ait olmamasından dolayı meşeleri belirlenememiş ancak ithal hayvan nakli yapılan gemilerden nakil esnasında denize atladıkları ya da atılmış olabilecekleri değerlendirilmiştir." denildi.

Akçakoca ilçesinde, geçen cuma gününden bu yana, Çayağzı ve Akkaya köyleri ile Akyazı Mahallesi'deki plajlarda telef olmuş 6 sığır bulunmuştu.