"Tehlikedeki Türk Dilleri" kitaplaştırıldı

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ANKARA (AA) - Uluslararası Türk Akademisi ve Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet başkanlığının destekleriyle hazırlanan "Tehlikedeki Türk Dilleri" kitabı yayımlandı.

UNESCO 2016 Hoca Ahmed Yesevi Yılı anısına ve bağımsızlıklarının 25'inci yılında Türk Cumhuriyetleri onuruna yayımlanan kitap 4 ciltten oluşuyor.

"Tehlikedeki Türk Dilleri" projesi, dünya gündeminden nispeten uzak kalan az nüfuslu ve az konuşurlu Türk halklarını, onların dillerini ve kültürlerini ortak ana başlıklar halinde ele almayı, tanıtmayı, bilgi ve belgeleri kamuoyu ile paylaşmayı ve bu yolla tehlikedeki Türk dilleri ve kültürleri konusundaki farkındalık ve duyarlılık geliştirme amacıyla hazırlandı.

Editörlüğünü Prof. Dr. Süer Eker ve Prof. Dr. Ülkü Çelik Şavk'ın, yayın koordinatörlüğünü Ahmet Yesevi Üniversitesinden Halil Ulusoy'un yaptığı kitapta 26 ülkeden 130 bilim insanı, telif ve tercümelerden oluşan 132 özgün yazıyla yer aldı.

Tehlikedeki Türk dillerini belirlemede temel ölçüt olarak UNESCO'nun Tehlikedeki Dünya Dilleri Atlası esas alındı. Atlasta Rusya Federasyonu'nda konuşulan Türk dillerinin, Tatarca dışında Başkurtça, Çuvaşça ve Yakutça dahil, tamamı farklı düzeylerde tehlikede gösterildi. Atlasta yer almayan Çin Kazakçası, Çin Kırgızcası, Avrupa'daki yerli ve göçmen Tatar ve Başkurt ve benzeri Türk dilleri de aynı şekilde proje kapsamına dahil edildi.