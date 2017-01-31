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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

31 Ocak 2017 Salı, 15:53

MALATYA (AA) - Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 17 öğretmen gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı oldukları gerekçeleriyle meslekten ihraç edilen öğretmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce zanlıların evlerinde yapılan aramanın ardından 17 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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