Kanser hastaları "sıcak kemoterapi"yle şifa buldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ERZURUM (AA) - Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (BEAH) dünyada nadir olarak yapılan "sitoredüktif" cerrahi ve sıcak kemoterapi işlemi uygulanan 3 kanser hastasının şifa bulduğu bildirildi.

Erzurum BEAH'tan yapılan yazılı açıklamada, 8 ay önce kötü huylu tümör tanısı ile midesinin tamamı alınan M.E (66), yemek borusunda kötü huylu tümör tanısıyla hastaneye müracaat eden N.G (54) ile kalbine giden 4 damarı tıkalı olduğu için riskleri nedeniyle ameliyat edilemeyen kanser hastası H.G'nin (66) tedavi altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, bu 3 hastanın hastanede Cerrahi Onkoloji uzmanı Operatör Dr. Mehmet Hamdi Sakarya ve ekibinin yaptığı "sitoredüktif" cerrahi, sıcak kemoterapi operasyon ve uygulamasıyla sağlıklarına kavuştukları bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sakarya, hastalardan M.E'nin 8 ay önce kötü huylu tümör tanısıyla midesinin alındığını belirterek, "Bu hastaya daha sonra radyoterapi ve kemoterapi uygulanmış. Bu müdahalelere rağmen hastalığı karın içi organlarına sıçramış. Hastamız bize geldiğinde durumu anlattığımız şekilde idi. Hastanın hikayesini dinleyip durum değerlendirmesi yaptıktan sonra yemesi içmesi bile hayal olan hastamıza ülkemizde ve dünyada çok nadir uygulama olan 'sitoredüktif' cerrahi ve sıcak kemoterapi işlemi uygulamaya karar verdik. Hastamıza uyguladığımız cerrahi müdahale yaklaşık 12 saat sürdü. Gerekli tedavi ve takiplerimiz neticesinde durumu iyiye giden hastamızı servise çıkardık. Birkaç gün takip ettikten sonra hastamızı sağlığı yerinde şekilde taburcu ettik." diye konuştu.

Belirli kanser türlerinde uygulanmaya başlanan sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi ile kanser hastaları için yeni bir umut doğduğunu aktaran Sakarya, "İlk kez Amerika’da uygulanmaya başlanan bu yöntem şimdilerde ülkemizde de uygulanmaya başlandı. Mide, kalın bağırsak, karın zarı, yumurtalık, apandisit kanseri ile mücadele eden hastalara uygulanan sıcak kemoterapi uygulamaları uzman ellerde hayat kurtarabiliyor." ifadelerini kullandı.

Mehmet Hamdi Sakarya, yemek borusunda kötü huylu tümör tanısıyla müracaat eden N.G ile midesinde ve kalın bağırsaklarında kötü huylu hastalığı olan ve kalbinde giden 4 damarı tıkalı olduğu için riskleri nedeniyle ameliyat edilemeyen H.G isimli hastaları da ameliyat ederek sağlığına kavuştuklarını kaydetti.

Sakarya, BEAH'ta bu işlemin uygulanmasına imkan sağlayan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'a ve Erzurum Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Prof. Dr. Fazlı Erdoğan'a teşekkür etti.